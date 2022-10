AREA B, FDI PRESENTA MOZIONE A CESANO BOSCONE. SABATO RACCOLTA FIRME A BUCCINASCO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 ottobre 2022 – Siamo stati tra i primi a denunciare il folle provvedimento di Sala” – spiega l’on. Fabio Raimondo -, “un provvedimento che avrà gravi conseguenze su cittadini e lavoratori dell’area metropolitana di Milano.

I cittadini residenti nei comuni limitrofi, specie quelli più lontani dal capoluogo sono ulteriormente penalizzati dalla carenza di mezzi pubblici per l’accesso a Milano.

Peraltro i divieti non risolvono il problema dell’inquinamento, ma lo scaricano sui Comuni della prima cintura dell’Area Metropolitana.

Con la mozione presentata insieme ai consiglieri comunali Simona Sanfelici e Simone Bianchi intendiamo impegnare il Comune di Cesano Boscone a richiedere formalmente al Comune di Milano la sospensione di AREA B e ad aprire un tavolo di confronto con tutti i Comuni della Città Metropolitana per individuare soluzioni condivise che coinvolgano tutte le istituzioni coinvolte.”

A sostegno dell’iniziativa istituzionale Fratelli d’Italia ha avviato un raccolta firme in tutto il territorio della città metropolitana, sabato mattina l’appuntamento è al mercato di Buccinasco in via Emilia, dalle 10 alle 12.30.

Redazione