Buccinasco. Impianti di riscaldamento, accensioni il 29 ottobre

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 ottobre 2022. – Con l’Ordinanza n. 21 del 20 ottobre, il sindaco Rino Pruiti ha stabilito che a Buccinasco gli impianti di riscaldamento non si potranno accendere almeno fino a sabato 29 ottobre. Si valuterà nei prossimi giorni, a seconda delle temperature e delle condizioni meteo, se eventualmente posticipare ancora di qualche giorno l’avvio delle caldaie.

Un provvedimento condiviso anche con gli altri Comuni del territorio.

“La tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria – spiega il sindaco Rino Pruiti – è una nostra priorità e stiamo cercando di agire su più fronti, dall’installazione delle colonnine elettriche alla battaglia per un sistema di trasporto più efficiente. Aggiungiamo anche un ulteriore provvedimento posticipando di un’altra settimana l’accensione degli impianti di riscaldamento, come è noto una delle principali fonti di emissioni di inquinanti atmosferici. Questo consentirà anche di limitare i consumi energetici, oggi più che mai importante vista l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale: anche facciamo la nostra parte, pensando anche al contenimento dei costi delle bollette. In base alle temperature, ancora alte, valuteremo se prolungare ancora l’Ordinanza”.

Redazione