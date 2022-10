BUON COMPLEANNO SPIDER-MAN!

Milan Games Week & Cartoomics celebrano i 60 anni del mitico Uomo Ragno con una mostra e un ospite davvero speciale: Humberto Ramos.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2022 – Era il 1962, esattamente sessanta anni fa, quando negli Stati Uniti, sulle pagine del n. 15 di Amazing Fantasy, usciva una storia a fumetti con un nuovo personaggio destinato a entrare nei cuori del pubblico di tutto il mondo: Spider-Man, l’Uomo Ragno. Rivoluzionando quello che era il mondo dei supereroi dell’epoca, perlopiù popolato di uomini adulti, il giovane adolescente Peter Parker, ragazzino genialoide preso in giro dai compagni di classe che assume superpoteri grazie al morso di un ragno radioattivo, divenne subito l’eroe in cui ogni ragazzo o ragazza poteva liberamente identificarsi. E fu subito un grande successo, soprattutto grazie alle grandi matite chiamate a disegnarlo, dando forma alle storie mirabilmente scritte dal suo vulcanico inventore, Stan Lee. Da Steve Ditko, il primo, passando per Buscema, Romita, McFarlane fino a Humberto Ramos, ospite speciale di Milan Games Week & Cartoomics, chiamato proprio a celebrare questo importante anniversario. Per festeggiare degnamente i sessant’anni dello spararagnatele più amato del mondo, in calendario una mostra e un incontro davvero imperdibili!



Mostra

Curata e allestita negli spazi del Padiglione 12 in collaborazione con WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, la mostra 1962-2022: BUON COMPLEANNO SPIDEY! è un vero e proprio tempio dedicato ai sessanta anni di Spider-Man. Grazie a sei gigantografie, ognuna dedicata a un decennio, si può infatti cogliere in un sol colpo d’occhio l’evoluzione grafica del personaggio dal 1962 ad oggi, anche grazie a una strepitosa esposizione di tavole originali di John Romita Sr. (1972 originale da The Amazing Spider-Man numero 109), Ross Andru (1974 The Amazing Spider-Man numero 130), Todd McFarlane (1988 The Amazing Spider-Man numero 301), John Romita Jr. (1997, Spider-Man numero 76), Mark Bagley (2006, Ultimate Spider-Man numero 101) fino alla gigantografia della tavola speciale realizzata da Humberto Ramos per Marvel proprio per celebrare i sessanta anni di Spidey. La grande scuola italiana, che ha contribuito non poco al rinnovamento del personaggio negli ultimi anni, sarà rappresentata da una tavola originale di Gabriele Dell’Otto. Non solo, in esposizione anche una tavola originale realizzata apposta per la mostra da Claudio Sciarrone, noto artista Disney, che ultimamente per Marvel sta disegnando una nuova e originalissima versione del personaggio. A celebrare la prima apparizione in assoluto, quella pubblicata su Amazing Fantasy n. 15, sarà una selezione di alcune pagine proposte in una veste davvero unica. Saranno presenti, infatti, alcune riproduzioni degli originali di Steve Ditko, stampate in altissima qualità tanto da essere ben visibili correzioni a matita e note a margine, provenienti direttamente dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, dove sono conservati gli originali dell’opera.

E per finire lui, la star, il Santo Graal di ogni collezionista: una copia originale dell’Amazing Fantasy n. 15 del 1962, preziosissimo esemplare autografato niente meno che da Stan Lee in persona. Basti pensare che una copia di questo fumetto è stata recentemente battuta all’asta negli Stati Uniti, il 9 settembre 2021, per 3.5 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato in assoluto per un comic book.

Humberto Ramos – Ospite speciale di Milan Games Week & Cartoomics

Tra gli autori Marvel più amati in assoluto a livello mondiale, e grande rinnovatore della grafica di Spider-Man, Humberto Ramos è stato invitato come ospite speciale per festeggiare questo importante anniversario. Sarà presente tutti e tre i giorni con panel e tante sorprese. In particolare, durante la giornata di sabato 26 novembre, racconterà al grande pubblico di Milan Games Week & Cartoomics il suo rapporto con il personaggio e le sue ispirazioni artistiche. Con Ramos saranno presenti sul palco anche Gianandrea Muià (noto attore, doppiatore, web content creator e grande esperto di comics) e Claudio Sciarrone, nota matita Disney che ultimamente ha prestato la sua arte anche al nostro amatissimo Spidey di quartiere. Sul palco con loro anche una vera e propria orda di cosplayer Spider-Man: i più piccoli si caleranno nei panni del loro supereroe preferito grazie ai costumi omaggiati dal leader mondiale nel travestimento, Rubie’s, mentre i più grandi saranno chiamati a raccolta da MATI (Marvel Avengers Team Italia). Una photo opportunity unica, uno scatto che rimarrà di certo negli annali della manifestazione.