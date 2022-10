Milano. Inaugurato il Parco Viale Stelvio 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 ottobre 2022 – Oggi, venerdì 21 ottobre, si è tenuta la cerimonia inaugurale dedicata alla riqualificazione di alcune aree del Parco Viale Stelvio a Milano. Grazie ai lavori di restauro sostenuti da Levissima e promossi dal Comune di Milano e dal Municipio 9, il parco si arricchisce di una nuova area per bambini nonché di uno spazio di fitness outdoor. Levissima, nell’ambito del suo percorso a sostegno della rigenerazione delle comunità e dei territori in cui opera, prosegue dunque il suo impegno di riqualificare spazi verdi e portare sempre più natura all’interno dei centriurbani.

Il progetto di riqualificazione prevede la rigenerazione dell’area bambini con l’installazione di nuovi giochi a molla, giochi sensoriali realizzati in “strong plast” (plastica riciclata post consumo) e la sostituzione di alcune panchine in legno verde, per promuovere la socializzazione negli spazi verdi urbani, sempre più inclusivi e sostenibili. Inoltre, è stata realizzata una nuova area dedicata ad adulti e ragazzi, con attrezzi per l’attività fisica. Infatti, la rigenerazione per Levissima riguarda non solamente un beneficio per l’ambiente, ma anche per la persona: la giusta idratazione, uno stile di vita attivo, sono alla base del benessere sia fisico che mentale di ognuno.

L’impegno di Levissima, inoltre, non si esaurisce con l’inaugurazione, in quanto continuerà a a curare il verde di queste aree.

Alla cerimonia d’inaugurazione sono intervenuti Cristian Parolini, Policy Advisor Staff dell’Assessorato all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9; Mario Esposito, Vice Presidente Municipio 9 con delega all’ambiente; Elena Limido, Senior Brand Manager Levissima, in rappresentanza dell’azienda.

Presenti all’evento inaugurale anche un gruppo di studenti dell’Istituto Crespi, che ha contribuito alla riqualificazione del parco. Infatti, grazie a Levissima e seguiti da un’animatrice i bambini si sono messi in gioco in prima persona, dipingendo la statua dell’orso presente nell’area giochi con una vernice ad acqua adatta al loro utilizzo.

La statua dell’orso presente nell’area rappresenta un valore storico-culturale non solo del parco di Viale Stelvio, ma simbolicamente di molti i parchi milanesi. Infatti, le statue raffiguranti animali presenti dagli anni ’70 in diversi parchi della città, sono passate da essere delle attrazioni e dei giochi per i bambini a dei veri e propri i simboli, di cui il parco prendeva addirittura il nome. Nel caso specifico, il parco di Viale Stelvio è conosciuto anche come il “Parco dell’Orso”.

“Siamo orgogliosi di avere contribuito, insieme al Municipio 9 e al Comune di Milano, a riqualificare e creare dei nuovi spazi per gli abitanti di questo quartiere. – ha commentato Elena Limido, Senior Brand Manager Levissima – Con Levissima, il nostro impegno si traduce anche nella valorizzazione e nella promozione dei territori in cui operiamo, grazie ad una stretta collaborazione e cooperazione con le istituzioni: perchè solo lavorando in sinergia riusciamo ad avere un impatto positivo”.

“Ringraziamo Levissima per aver voluto investire nel Municipio 9 attraverso la riqualificazione di un’area giochi e la creazione di una nuova zona workout. Questa è la strada giusta: rendere lo spazio pubblico sempre più fruibile e accogliente anche coinvolgendo le imprese perché contribuiscano con le loro competenze e le loro risorse al bene comune. I nuovi giochi saranno molto apprezzati dai bambini e la nuova area attrezzata per l’allenamento all’aperto è un’opportunità per rendere l’attività motoria accessibile a tutti.” Così la Presidente Pirovano, cui fa seguito il Vicepresidente con Mario Esposito con delega all’ambiente: “Con Levissima ci siamo trovati bene da sùbito. Abbiamo individuato insieme quest’area, che aveva bisogno di una importante riqualificazione e senza intoppi siamo riusciti a conseguire un ottimo risultato. È una soddisfazione trovare privati e imprese disponibili e volenterose nell’investire sul territorio. Ciò ci consente di garantire al meglio i servizi ai cittadini quando le sole risorse pubbliche non sarebbero sufficienti. Questo esempio è assolutamente da seguire e riproporre in altri contesti del Municipio a partire da quelli più decentrati.”

Il progetto rientra nell’ambizioso programma Regeneration di Levissima, con cui il brand si propone di contribuire alla creazione di un mondo in cui le risorse naturali vengono utilizzate in modo condiviso e responsabile, promuovendo stili di vita sostenibili e progetti orientati a ridurre l’impronta ecologica della plastica e riqualificare spazi verdi.

Questo progetto di riqualificazione in particolare nasce come azione di restituzione al territorio a seguito della Milano Marathon, di cui Levissima è partner. Nel corso degli anni è stata protagonista di numerosi progetti volti a riqualificare il territorio milanese, a partire del restyling del Percorso Vita all’interno di Parco Sempione, il restauro della Porta Monumentale dell’Arena Civica, la rigenerazione del Parco Monte Stella, con la creazione di percorsi ambientali e uno studio sulla biodiversità, fino ad arrivare ad oggi, con la riqualificazione del Parco di Viale Stelvio.

