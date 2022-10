Pavia. Posticipo dell’attivazione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino al 31 ottobre 2022

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 21 ottobre 2022 – Visto il perdurare delle condizioni climatiche favorevoli e visto il contesto economico fortemente connotato dagli aumenti pel prezzo delle materie prime, in particolare del gas, il Sindaco ha firmato un’ordinanza sul posticipo dell’attivazione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino al 31 ottobre 2022.

Tale disposizione però non si applicherà agli: ospedali; cliniche; case di cura e ricovero per azioni e minori; strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali; scuole materne, asili nido; piscine, saune; edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.

La decisione va anche in una direzione di abbattimento delle emissioni che avrà ricadute positive sulla qualità dell’aria della città.