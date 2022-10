Corsico. Al via la 33ª edizione dell’UTL: Università del Tempo Libero

Corsico (22 ottobre 2022) – “Tu chiamale se vuoi emozioni: un percorso chiamato vita” è il tema ispiratore della 33ª edizione dell’Università del tempo libero, che sarà inaugurata giovedì 17 novembre alle ore 15 dal recital narrativo e musicale “Le storie che abbiamo in comune” (Luca Chieregato alle parole e Riccardo dell’Orfano alla fisarmonica).

Il ricco programma verrà presentato giovedì 10 novembre, alle ore 15, all’Open day “La nostra storia continua”, durante il quale si terrà anche la videoproiezioni di alcuni momenti della scorsa edizione.

“L’università del tempo libero – evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventira –è da sempre un punto di riferimento per tanti corsichesi, un luogo di incontro e di scambio. Anche quest’anno come sempre offre un ampio programma culturale che spazia tra arte, musica, teatro, storia e scienza. Sarò presente all’inaugurazione e sono certo che parteciperanno tantissime persone”.

Le iscrizioni al ciclo di lezioni – che si terranno ogni giovedì alle ore 15 al teatro di via Verdi 2 fino al 25 maggio 2023 – rimarranno aperte da lunedì 24 ottobre fino a mercoledì 9 novembre nei locali comunali di via Cavour 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, esibendo la ricevuta di pagamento.

Il costo per i residenti è di 120 euro, per i non residenti è di 150 euro. L’importo può essere pagato alla Tesoreria comunale c/o Agenzia 808 della Banca BPM, in piazza della Pianta 8, dalle ore 8.30 alle 13, oppure con bonifico bancario al Comune di Corsico IBAN IT45O0503433031000000001268 indicando come causale “Iscrizione UTL 2022/2023” + nome e cognome della persona iscritta.

L’ingresso al ciclo di lezioni dell’UTL sarà regolato dall’esibizione della tessera personale rilasciata al momento dell’iscrizione.

Per tutte le informazioni: cell. 3381819329, e-mail utlcorsico@gmail.com

Redazione