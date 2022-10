È Gennaro Sangiuliano il Ministro della Cultura

Ha giurato sabato 22 ottobre 2022 nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

(mi-lorenteggio.com) Roma, 22 ottobre 2022 – Gennaro Sangiuliano nasce a Napoli nel 1962, si laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II. Consegue il PhD Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia nella medesima Università con lode e pubblicazione della tesi. Consegue il Master in Diritto Privato Europeo ottenendo 100/100 con lode e il Diploma IASD (Istituto Alti Studi per la Difesa). Dal 1995 al 1997 dirige i servizi giornalistici dell’emittente televisiva campana “Italia Sette-Canale Otto”. Successivamente diventa Direttore del quotidiano Roma di Napoli, poi Vice Direttore del quotidiano Libero. Collabora con Il Foglio, l’Espresso e Il Sole 24 Ore. Svolge poi l’incarico di Direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno e di docente di Storia dell’Economia alla LUISS Guido Carli. Nel 2003 entra in Rai e diviene inviato e poi Capo Servizio del TGR di Napoli. Nel 2004 si trasferisce a Roma all’Agenzia Nazionale della TGR dove diventa prima Vice Capo Redattore (2005) e in seguito Capo Redattore (2007). Nel 2009 passa al Tg1 dove diviene Vice Direttore. Nel novembre 2018 viene nominato Direttore del Tg2.

