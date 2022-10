Dalle ore 18:35 sulla linea Milano – Tortona, il traffico ferroviario è sospeso tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia per l’investimento di due persone da parte di un treno a Giussago (Guinzago). Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti per capire se si sia trattato di un incidente o gesto volontario.

Redaziome