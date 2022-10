(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2022 – Nella serata di ieri, intorno alle ore 19.45, in via Cusago 275, dove due settimane fa una donna è deceduta, un uomo di 70 anni, per un incidente contro un’ostacolo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso con l’elisoccorso.

V. A