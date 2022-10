Milano. Messa in Duomo per il 120° della nascita del Beato Don Carlo Gnocchi: iniziative anche a Edolo, Voghera, San Colombano al Lambro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2022 – Il prossimo 25 ottobre ricorrerà il 120esimo anniversario della nascita di don Carlo, ricorrenza che la Fondazione Don Gnocchi – in accordo con la diocesi ambrosiana – festeggerà a partire dalla solenne celebrazione eucaristica in programma oggi, sabato 22 ottobre, nel Duomo di Milano, presieduta dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini.

Si svolgerà nella serata di sabato 12 novembre, alle ore 20.45, all’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo (Largo Mahler) il concerto del Coro dell’Associazione alpini di Milano dedicato al beato don Carlo Gnocchi nel centoventesimo anniversario della nascita del “papà dei mutilatini”, del cappellano militare alpino, del “prete che cercò Dio tra gli uomini”.

Nella chiesetta alpina in località Mola di Edolo (Brescia), realizzata a quota 1700 metri e dedicata al beato don Carlo Gnocchi, cappellano degli alpini, si è svolta una fiaccolata e una Santa Messa in memoria di don Gnocchi, nel tredicesimo anniversario della beatificazione. Per l’occasione è stata esposta la reliquia del beato.

Nella chiesa dei Padri Barnabiti di Voghera (Pv), è stata celebrata una Santa Messa in memoria del centoventesimo anniversario della morte del beato don Carlo Gnocchi.

La comunità di San Colombano al Lambro (Milano), paese natale di don Carlo Gnocchi, promuove per il 23 ottobre 2una festa in occasione del 120° anniversario della nascita.

Tutte le iniziative in programma sono a questo link https://www.dongnocchi.it/news-ed-eventi/@eventi/santa-messa-per-il-120-anniversario-della-nascita-del-beato-don-gnocchi

