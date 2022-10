MOBILITÀ. LAVORI IN SAN BABILA, DA MARTEDÌ RIAPRE VIA CINO DEL DUCA E CHIUDE VIA DURINI  

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2022 – A partire da martedì prossimo, 25 ottobre, sono previste modifiche alla viabilità in zona San Babila, necessarie per consentire i lavori della realizzazione della nuova M4 e del parcheggio di via Borgogna.



Saranno chiuse al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, via Durini, via Cerva e via Ronchetti, nella parte che da via Borgogna porta in via Cerva. Sarà invece riaperta la via Cino del Duca che, passando su via Borgogna e poi via Anselmo Ronchetti verso corso Monforte, consentirà la circolazione nella zona.



A partire da lunedì 24 ottobre, invece, sono previste anche modifiche al percorso e alle fermate delle linee 54 e 61 e dei bus sostitutivi della linea M1 e M3.



I dettagli a questo link https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/Bus54,61,NM1eNM3deviazione.aspx.



La fine lavori, con la conseguente riaperture delle vie interessate, è prevista per maggio 2023.