Bareggio. IL CENTRO SPORTIVO DI SAN MARTINO E’ RINATO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 ottobre 2022. Un centro sportivo rinato e finalmente all’avanguardia. Sabato pomeriggio, su invito del presidente Francesco Cardamone, il sindaco Linda Colombo, assieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali, ha partecipato all’Open Day del rinnovato centro di San Martino.

“Abbiamo visto di persona le tante migliorie apportate negli ultimi mesi e abbiamo trovato un centro finalmente vivo a 360 gradi, in cui contemporaneamente si stavano disputando una partita di calcio giovanile, un incontro di hockey in carrozzina, sfide di padel e allenamenti sul percorso OCR – afferma il sindaco Colombo -. Grazie alla proficua collaborazione col nuovo gestore, l’ACD Sedriano, che ringraziamo, è stata rilanciata e potenziata una struttura che, quando ci siamo insediati, presentava diverse criticità strutturali e gestionali e che ora invece è in grado di richiamare sportivi da tutto il territorio non solo nei fine settimana”.

E le novità non sono ancora finite: nei prossimi giorni, verrà sostituita anche la copertura ormai usurata del campo da basket. “Quella di sabato è stata una bella giornata per lo sport a Bareggio, con il consolidamento di una nuova realtà sul nostro territorio – aggiunge l’assessore allo Sport Mimmo Bonomo -. Ci sarebbe piaciuto condividere l’evento anche con i consiglieri di minoranza, purtroppo assenti nonostante l’invito: peccato, un’occasione persa. Da parte nostra, un grande ‘in bocca al lupo’ ai nuovi gestori, compresa anche la PolisportEventi che sta rilanciando il centro sportivo di Bareggio, che investono sulle strutture comunali per il bene dei nostri giovani e anche dei ragazzi con disabilità”.

