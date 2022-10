Elenoire Casalegno presenta – Premio Asilo Mariuccia 2022, 120 anni di storia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2022. MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 17:00, PRESSO SALA ALESSICOMUNE DI MILANO Elenoire Casalegno conduce: Premio Asilo Mariuccia 2022, 120 anni di storia.Ingresso: dalle ore 16:30 alle 17:00

Inizio: ore 17:00 Un evento ricco di protagonisti del bene comune e di ospiti d’eccezione. Verranno insignite del Premio Asilo Mariuccia 2022, tre donne di cultura che hanno portato progresso e sviluppo nella nostra società.



Durante l’evento assisteremo alla proiezione di 2 cortometraggi: “Io lavoro all’Asilo Mariuccia” del Regista Mimmo Sorrentino, vincitore del Premio Giacomo Matteotti 2022 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dello sceneggiatore, Premio David di Donatello 2022, Bruno Oliviero; assisteremo all’anteprima del trailer del film“Songs of the Water Spirits” del regista Nicolò Bongiorno, il tutto presentato e condotto dalla dolcissima Elenoire Casalegno. Insieme alla presentatrice, apriranno la serata la Presidente del Consiglio Comunale di Milano e padrona di casa, Elena Buscemi e il Presidente della Fondazione Asilo Mariuccia, il Generale Camillo de Milato. Parteciperanno all’evento cariche istituzionali importanti. Verranno trattati temi molto rilevanti come la sostenibilità, la circolarità e l’effetto del cambiamento climatico. Non sarà da meno anche la piccola mostra di documenti storici riguardanti le origini dell’Asilo Mariuccia, della sua fondatrice Ersilia Bronzini Majno e delle prime donne accolte. Un rinfresco e ledolci note del pianista Alessio Pamovio, all’interno delle bellissime sale di Palazzo Marino impreziosite dai meravigliosi quadri storici della città di Milano, concluderanno la serata. Fondazione Asilo Mariuccia Onlus