Incidente lungo la Vigevanese tra Gaggiano e Abbiategrasso, due feriti gravi

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 23 ottobre 2022 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, lungo la Strada Statale Vigevanese 494, nel tratto che attraversa il comune di Albairate a Cascina Bruciata/Marcatutto, è avvenuto un grave incidente stradale, la cui dinamica è in fase di accertamento. Due le persone coinvolte, una di 28 anni e una di 32 anni, che sono state soccorse dal personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e un’automedica, e dai Vigili del Fuoco. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso, l’altro in codice giallo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che oltre a coadiuvare i soccorritori nelle operazioni di soccorso, hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.

V. A.