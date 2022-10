Milano. Al Museo della Permanente rubato ritratto di Alessandro Volta, in corso le indagini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 ottobre 2022 – Un’opera d’arte raffigurante lo scienziato Alessandro Volta, un’opera di olio su rame del diametro, con cornice, di 20 centimetri, realizzata nel 1840 dal pittore Gabriele Rottini, del valore di circa 20mila euro. è stato rubato, oggi, al Museo della Permanente a Milano dove è in corso la mostra Amart. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia chiamata dai commessi. Le persone in visita sono state identificate, ma al momento il ritratto non è stato trovato e in corso sono le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione