Toscolano Maderno. Alpinista travolto da una scarica di sassi

(mi-lorenteggio.com) TOSCOLANO MADERNO (BS), 23 ottobre 2022 – Intervento oggi pomeriggio a Sanico di Toscolano Maderno. Il Soccorso alpino bresciano è stato attivato alle 12:20 per un uomo che ha riportato un trauma a una gamba. Era in parete con altri due alpinisti, tutti impegnati nell’apertura di una nuova via, tra le vie Arichi e Ritorno, quando è partita una scarica di sassi. Due giovani che si trovavano lungo la via vicina hanno visto quello che era successo e quindi hanno subito chiesto aiuto. La centrale ha attivato la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, insieme all’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sono stati fatti due tiri in parete per raggiungerli, mentre nel frattempo il tecnico di elisoccorso del Cnsas ha raggiunto l’uomo infortunato, ha attrezzato un ancoraggio e poi lo ha svincolato dalla parete in elicottero; è seguito il trasporto in ospedale. La squadra territoriale ha infine aiutato i due ragazzi che avevano chiamato a scendere dalla via vicina.

Un altro intervento oggi, domenica 23 ottobre 2022, per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino. La centrale ha allertato i tecnici in mattinata per un incidente presso la falesia Cavalieri, a quota 350 metri. Una donna è stata colpita da alcune pietre in seguito al distacco di un pilastrino di roccia. Immediato l’allarme: sono stati attivati i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. La donna infortunata è stata raggiunta, trattata sul posto e poi evacuata per mezzo del verricello, infine trasportata in ospedale.

