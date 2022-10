Parco Ticino. Giovani Lasche partono per la Slovenia

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 24 ottobre 2022 – Ventimila giovani Lasche (Protochondrostoma genei) prodotte nell’incubatoio del Parco Lombardo della Valle del Ticino sono state trasferite da qualche giorno in Slovenia, per il ripopolamento di alcuni corpi idrici della Valle del Vipacco.

Quella di quest’anno è stata l’ultima produzione di Lasche effettuata nell’ambito del progetto LIFE for LASCA (https://www.lifeforlasca.eu) che si concluderà il 31 dicembre prossimo.



Il Parco vanta ormai alcuni anni di esperienza nell’allevamento di questo Ciprinide endemico del distretto padano veneto e della Slovenia, quindi specie caratteristica dei nostri ambienti fluviali padani. Alcune fasi dell’attività di allevamento sono state condotte anche quest’anno in collaborazione con i tecnici dell’incubatoio ittico di Abbiategrasso di proprietà di Regione Lombardia.

Il Parco continuerà ad allevare questa specie per ripopolare luoghi idonei lungo il Ticino anche dopo la conclusione del progetto.

La Lasca è quasi del tutto scomparsa lungo il medio e basso corso del Po e in Slovenia, soprattutto a causa delle interazioni con specie ittiche introdotte (quali ad esempio Silurus glanis, Leuciscus idus, Aspius aspius, e Chondrostoma nasus). Oggi è classificata dall’IUCN (Unione internazionale per la Conservazione della Natura) come specie in Pericolo di estinzione .

“ E’ sempre motivo di orgoglio per il Parco vedere la conclusione di un progetto LIFE condotto egregiamente – afferma il consigliere delegato del Parco del Ticino, Francesca Monno – e veder nascere ogni anno nel nostro incubatoio esemplari di specie ittiche a rischio di estinzione. Anche le lasche rientrano nel novero di quelle specie poco note, ma di alto valore conservazionistico per i nostri fiumi.”

Redazione