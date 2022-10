PRESENTATO A OPERA IL PROGETTO DELLA COMUNITA DEL CIBO NEL PARCO SUD

(mi-lorenteggio.com) Opera, 24 ottobre 2022- Il 2 ottobre scorso ad Opera si è tenuta la presentazione ufficiale del progetto per la costruzione della Comunità del cibo nel Parco Sud, che ha visto una larga partecipazione di persone e realtà locali, che hanno espresso grande interesse e volontà di adesione al percorso.

Lo scambio di opinioni è stato interessante e vario, con alcune indicazioni di temi e proposte per le future attività della Comunità del Cibo, come ad esempio: contrastare il consumo di suolo; favorire l’accesso alla terra, soprattutto ai giovani; impedire le infrastrutture stradali nel Parco (Vigevano-Malpensa); tutelare le bellezze naturalistiche e la biodiversità; promuovere filiere produttive locali; far nascere comunità energetiche; portare l’educazione ambientale nelle scuole; affrontare i problemi logistici e delle consegne dei produttori del Parco; coinvolgere la ristorazione privata, ecc.

In conclusione dell’incontro, come indicato nel documento/manifesto alla base del progetto, si è deciso di avviare la seconda fase, cioè procedere alla costituzione del “gruppo promotore” della Comunità del Cibo, coinvolgendo i circa 50 soggetti che finora hanno espresso il proprio interesse, per avviare tutte quelle attività di confronto e condivisione necessarie alla costruzione della “carta” della CdC e alla elaborazione delle strategie e degli strumenti per realizzarle.

