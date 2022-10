12 MILA VISITATORI A MILANO NELLA NUOVA “CITTÀ FAMILY FRIENDLY” DI BIMBINFIERA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 ottobre 2022 – Importante successo di presenze e partecipazione per il doppio appuntamento di BIMBINFIERA tenutasi live a Milano il 15 e 16 ottobre al Superstudio Maxi e, dal 17 al 23 ottobre, con l’edizione digitale Bimbinfiera@casa nelle pagina Facebook e Instagram @bimbinfierasfera, che dal 2021 consente a mamme e papà di tutta Italia di accedere gratuitamente alle esclusive proposte della manifestazione organizzata da Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS, da sempre punto di riferimento per le future e nuove famiglie.

Oltre 12 mila gli ingressi di neo e futuri genitori, bimbi e accompagnatori provenienti da tutta Italia (Milano 44%, resto della Lombardia 41% e 15% dal resto d’Italia) nella nuovissima “città family friendly” di Bimbinfiera a Milano, per scoprire le ultime novità su gravidanza, bebè e famiglie, grazie agli oltre 70 brand delle primarie aziende italiane e internazionali, e partecipare al ricco programma di formazione, in-formazione e intrattenimento.

Tra le apprezzatissime attività delle due giornate: la possibilità di ricevere preziosi consigli di esperti del settore e medici specialisti e di condividere le proprie esperienze con Francesca Valla, la famosa Tata Francesca della TV; le tante iniziative dedicate a grandi e piccini, per divertirsi e socializzare attraverso il gioco, fondamentale per lo sviluppo del bambino; le attrezzatissime aree per affrontare comodamente la pappa e il cambio dei piccoli; i corsi sulla sicurezza e di educazione stradale per i bambini, tenuti dalla Polizia di Stato, e di sicurezza e di disostruzione pediatrica, a cura della Croce Rossa Italiana.

Tra le novità presentate in esclusiva da Bimbinfiera nella 58a edizione di Milano inoltre: EMOXIONE, il nuovo servizio di Fotografia Prenatale in 5D richiesto nelle solo due giornate a Milano da oltre 300 future mamme, e l’inedita mostra che percorre le tappe dello sviluppo e della crescita, dalla gravidanza ai 36 mesi del bambino.

Enorme successo anche per la terza edizione digitale di Bimbinfiera@casa, con 360 mila persone raggiunte in tutta la penisola (Fonte: Insight Meta Business Suite), che ha preso vita dal 17 al 23 ottobre, dagli account Facebook e Instagram @bimbinfierasfera. Una settimana digitale che, come per la fiera-evento live a Milano, ha consentito a mamme e papà di accedere gratuitamente a promozioni esclusive, webinar, tutorial e dimostrazioni, suggerimenti di esperti e specialisti, novità in tema di puericultura e sicurezza, servizi e prodotti per gravidanza, allattamento, svezzamento, nanna, igiene e cura di mamma e bambino, auto e tempo libero.

Anche quest’anno Bimbinfiera ha visto al suo fianco importanti aziende che hanno scelto di essere partner contribuendo attivamente allo sviluppo della fiera-evento con idee e progetti: Chicco, Huggies, Kiabi, Peg Perego, Plasmon – Main Partner; The Playful Living – Partner tecnico; Centro Medico UNISALUS Milano – Partner scientifico. Le testate RCS, Io e il mio bambino e quimamme.it, sono Media Partner.

La fiera-evento Bimbinfiera, giunta alla 58a edizione, è organizzata da Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS. Primario gruppo editoriale internazionale e più importante Family Data Company del sud Europa nel settore infanzia grazie alla sua presenza in Italia, Spagna, Francia e Portogallo, Sfera MediaGroup è un punto di riferimento culturale e informativo per neo e futuri genitori.

Grazie al suo sistema editoriale multicanale, che vanta la collaborazione di prestigiosi medici e specialisti, Sfera MediaGroup in Italia è protagonista in edicola, online e sui social con le testate Io e il mio Bambino, Style Piccoli e Quimamme.it, e, sul territorio e in digitale, con le più importanti manifestazioni italiane dedicate alla famiglia, da Bimbinfiera agli Stati generali della natalità, a Pitti Bimbo, ed eventi esperienziali innovativi, come A casa ovunque, organizzato con The Playful Living lo scorso giugno a Milano in occasione del Fuorisalone.

Con la sua offerta verticale integrata, che si completa con le attività di marketing diretto, le Baby Bag, i sampling, i settimanali digitali Mini Mag distribuiti alla community di mamme del sistema infanzia di RCS, Sfera MediaGroup intercetta e raggiunge oltre il 60% delle neomamme e delle nuove famiglie confermandosi imprescindibile vetrina di eccellenza capace di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi per le aziende del settore e non sul target: mamme in attesa, neo-mamme e famiglie con bambini 3-12 anni.

Redazione