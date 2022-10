Rho. Lezioni anti-truffa nei Centri Anziani: la Polizia Locale informa sulle regole per proteggersi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 ottobre 2022 – Le modalità attraverso cui persone male intenzionate cercano di raggirare gli anziani aumentano a dismisura: ci sono truffe telefoniche, c’è chi invita a sottoscrivere contratti per le diverse utenze senza che il padrone di casa si renda conto di cosa gli venga fatto firmare, c’è chi avvicina le persone per strada e, con la scusa di una finta caduta o di uno spintone, mette in atto un borseggio senza farsi notare.

Per proteggere gli anziani rhodensi, la Polizia Locale ha messo in atto una serie di incontri che si stanno svolgendo nei Centri Anziani della città. Dopo un primo appuntamento svoltosi la settimana scorsa al centro Stella Polare di via Buon Gesù, dove era presente anche l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi, il 26 ottobre alle ore 15.00 gli agenti coinvolti saranno presenti insieme al comandante Antonino Frisone al Centro Anziani di Terrazzano, presso la scuola primaria “Sante Zennaro” di via Dalmazia. Il terzo appuntamento è previsto giovedì 27 ottobre al Centro Anziani di Passirana, in via Sant’Ambrogio 6, sempre alle ore 15.00. A Terrazzano sarà presente anche il vicesindaco Maria Rita Vergani; a Passirana l’assessore alla Legalità, Nicola Violante.

“Cerchiamo di sensibilizzare la popolazione rispetto a tutti i tipi di truffa, richiamando quanto già indicato in un vademecum diffuso tempo fa – chiarisce il comandante Antonino Frisone, insieme con gli assessori coinvolti – Gli agenti propongono esempi concreti e mostrano come si possa venire distratti, magari durante il mercato settimanale, per essere derubati del portafoglio. Forniamo i numeri da contattare, in caso di sospetta truffa. E segnaliamo anche la possibilità di rivolgersi al “Registro delle opposizioni” per evitare di essere contattati di continuo da chi voglia far stipulare nuovi contratti”. Daremo anche qualche consiglio su come difendersi dalla pubblicità ingannevole, sia al mercato sia al supermercato: prezzi speciali, sconti, saldi etc. Aiutiamo a comprendere il prezzo reale dei prodotti anche sugli acquisti della spesa quotidiana o settimanale”.

Gli anziani pongono diverse domande. Sono incuriositi e raccontano episodi di cui sono venuti a conoscenza attraverso la televisione. La lezione rappresenta anche una occasione per dialogare e tranquillizzare sul fatto di poter contattare senza problema la Polizia Locale.

A finanziare il progetto è Regione Lombardia, con fondi suddivisi in tre tranche: una, questa, dedicata a contrastare le truffe con lo slogan “Divise Sicure”; una rivolta ai ragazzini delle scuole, per illustrare le tecniche di evacuazione insieme con la protezione civile, dal titolo “A scuola sicuri”; una alla Sorveglianza Integrata nell’ambito di manifestazioni pubbliche, come avvenuto in occasione della Buona Notte Bianca dei bambini.