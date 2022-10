Chirurgia della Mano, premiato il team dell’ASST Gaetano Pini-CTO

I professionisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO si sono aggiudicati il Premio Augusto Bonola e Premio Caroli nell’ambito del 60° Congresso della Società Italiana della Chirurgia della Mano (SICM)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – Le lesioni nervose negli atleti e come suturare i tendini flessori sono gli argomenti che hanno portato due prestigiosi premi al team di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO, guidato dal dott. Pierluigi Tos, consegnati nell’ambito del 60° Congresso della Società Italiana della Chirurgia della Mano (SICM). Nello specifico:

• Premio Augusto Bonola per il miglior lavoro scientifico pubblicato sulla Rivista Italiana di Chirurgia della Mano biennio 2020-2022 dal titolo “Le lesioni nervose nello sportivo” a cura dei dottori Mauro Magnani, Alessandro Crosio, Alessandra Fin, Francesco Locatelli, Michele Lombardo, Simona Odella e Pierluigi Tos

• Premio Alessandro Caroli per la migliore presentazione di Chirurgia Ricostruttiva della Mano dal titolo “Sutura diretta dei tendini flessori oltre i tre mesi di trauma. Risultati funzionali di una serie di casi” a cura dei dottori Arturo Nozzolillo, Alessandro Crosio, Sara Dimartino, Simonetta Odella e Pierluigi Tos

“Questi premi sono la testimonianza dell’impegno e delle altissime professionalità che questo ospedale offre ai cittadini. La Chirurgia della Mano e la Microchirurgia Ricostruttiva hanno mosso i primi passi in Italia proprio nella nostra azienda, al CTO, e nel tempo abbiamo creduto nello sviluppo di queste discipline, fino ad arrivare a essere un punto di riferimento a livello europeo. Complimenti quindi al team del dott. Tos per i traguardi raggiunti” dice la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

“Sono orgoglioso per i riconoscimenti prestigiosi che abbiamo ottenuto, soprattutto perché tra i premiati ci sono giovani medici e specializzandi, segno evidente che l’ASST Gaetano Pini-CTO è un punto di riferimento anche per la formazione professionale di qualità” commenta il dott. Pierluigi Tos, Direttore della Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

Redazione