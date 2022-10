Festival della Mostarda – gli appuntamenti da non perdere nel week end del 29 e 30 Ottobre

Cremona, 26 ottobre 2022 – Sabato 29 e domenica 30 ottobre sARà il terzo week end del Festival della Mostarda, con appuntamenti online e in presenza, per scoprire il territorio attraverso la sua storia eno-gastronomica.

Il Festival, che si tiene a Cremona e provincia, ha preso il via il 15 ottobre e proseguirà fino al 30 novembre 2022, confermandosi come la meta perfetta per gli appassionati gourmet e curiosi che avranno modo di gustare questa eccellenza lombarda attraverso un’ampia selezione di proposte turistiche sul territorio.

In programma completo del week end è allegato. Tra gli appuntamenti previsti:

Sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre:

Il suono di Stradivari: audizioni con strumenti storici

Ore 12.00 – Auditorium Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi, 5

Info prenotazioni Museo del Violino – tel 0372 080809

Rassegna Musica Sacra – Concerto d’organo: Sonate a 4

Ore 16.00 – Chiesa di Sant’Omobono, piazza Sant’Omobono

Info prenotazioni: Conservatorio Monteverdi – 0372 22423

Fiera del libro – edizione autunnale

Ore 17.30 – Galleria XXV Aprile – Spaziocomune

Claudia Maria Franchina, Erebo (ed. Nulladie)

Giulio Solzi Gaboardi, Il Carro di Astolfo (ed. Dialoghi)

Domenica 30 ottobre:

L’Opera si rivela: Guida all’ascolto di La Gioconda

Ore 11.00 – Teatro Ponchielli

Corso Vittorio Emanuele II, 52

Info: Teatro Ponchielli – 0372 022001/002

Museo Archeologico San Lorenzo

Ore 15.30 – “Origini di una città”

Un monologo originale scritto e interpretato dall’attore cremonese Massimiliano Pegorini per scoprire le origini della colonia romana di Cremona. L’interprete sarà all’interno del museo mentre gli spettatori potranno seguire attraverso il nuovo vetro del portale centrale dell’ex-chiesa di San Lorenzo.

La durata del monologo è di circa 30 minuti al termine del quale sarà possibile visitare il museo.

“Il guardiano del museo”

Durante tutta la giornata un mimo professionista interpreta uno strano guardiano del Museo di San Lorenzo e propone un accompagnamento fuori e dentro il museo adatto anche a famiglie con bambini.

Per info e prenotazioni: tel. 366 6673881

Info: museo.archeologico@comune.cremona.it

Costo: gratuito

Mercatino del naturale

Piazza Stradivari, Cremona

Prodotti tipici regionali e artigianato

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.festivaldellamostarda.com e gli appuntamenti potranno essere seguiti sugli account social della manifestazione: Instagram, Facebook e YouTube

I ristoranti che aderiscono alla manifestazione per tutta la durata del Festival

TACABANDA SNC Via Marmolada 2 – 26100 Cremona

Risotto al Provolone Valpadana dop piccante con Mostarda di mele e pere bio di

Lucini e granella di Torrone di Cremona

Tel. 0372.433187

e-mail: info@tacabanda.it

IL SETTECENTO Piazza Gallina 1 – 26100 Cremona

Bolliti misti cremonesi (lingua, testina di vitello, cappello del prete e cotechino) con mostarda di produzione propria

Tel. 0372.36175

e-mail: info@hosteria700.com

IL POETA CONTADINO Strada Provinciale 6 – 26011 Casalbuttano

Menu: Fegato grasso d’oca a torcione con la mostarda del poeta contadino e pane all’uva; Risotto mantecato con crema di zucca, mostarda di pere del poeta contadino e sugo di carne; Rollatina di petto di faraona farcita con riduzione al martini rosso e mostarda del poeta contadino.

Tel. 0374.361335

e-mail: info@ilpoetacontadino.it

ENOTECA CREMONA Via Platina 18 – 26100 Cremona

Crostone enoteca speciale mostarda (piatto unico) con Mostarda di Marroni, pancetta, stracciatella di bufala, con mostarda di cipolle, gorgonzola e spalla

di San Secondo, con mostarda di fichi, culatello, scaglie di grana padano riserva.

Tel. 0372.451771

e-mail: enotecacremona@gmail.com

Ca’ BARBIERI Via Giovanni XXIII 2 – 26044 Grontardo (CR)

Piatto: Tortino di provolone piccante Auricchio, pere e mostarda di Cremona

Tel. 0372.89595

e-mail: info@cabarbieri.com

CAFFÈ LA CREPA SNC Piazza Matteotti, 14 – Isola Dovarese, CR 26031

Bollito Misto alla Cremonese con Mostarda

Tel. 0375.96161

e-mail: fmalinverno@yahoo.it

GABBIANO 1983 Piazza Vittorio Veneto 10 Città Corte de’ Cortesi CR

Semifreddo al torrone “Doppio Amore” con la nostra mostarda di frutta candita, crumble di cacao e sale e salsa al passion fruit.

Tel. 0372 95108

E-mail: info@gabbiano1983.it

INCHIOSTRO COOPERATIVA SOCIALE Via Galantino 66 – Soncino, CR

Raviolo di zucca e provolone, prodotto con zucca semi candita senapata

Ristorante didattico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e la prima domenica di ogni mese durante il Mercato della Terra di Slow Food che si svolge all’interno del chiostro.

Tel. 0374.85463

e-mail: inchiostro.coop@gmail.com