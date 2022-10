Halloween: CityLife Shopping District si prepara a vivere Giornate da brividi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – A CityLife Shopping District è tempo di Halloween: da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre torna l’appuntamento annuale più atteso dai bambini, con un ricco calendario di attività e allestimenti a tema.

La galleria sarà infatti decorata ispirandosi al mood di Halloween ma accogliendo anche i tratti tipici della festività del Dia de Los Muertos, la celebrazione messicana ricca di danze e colori che aiuterà a rendere l’atmosfera un po’ meno “spaventosa”.

Due le aree a tema al Piano 0 della Galleria: una dedicata ai laboratori e l’altra al Truccabimbi.

Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre, dalle 11.00 alle 19.00, i bambini potranno partecipare a una serie di laboratori creativi per esercitare la manualità tenuti da personale specializzato che guiderà i piccoli nella realizzazione della tipica maschera del Dia de Los Muertos, decorata con fiori e colori.

Negli stessi giorni, dalle 14.00 alle 19.00, sarà attiva al Piano 0 anche una postazione Truccabimbi per un make-up in puro stile Halloween: dalla faccia da mostro a quella da vampiro, dallo scheletro allo zombie alla strega, la tappa a CityLife Shopping District sarà l’occasione per prepararsi al meglio alla tradizionale usanza del “dolcetto o scherzetto”.