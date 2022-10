(mi-lorenteggio.com) Luino, 26 ottobre 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.40, lungo la SS 394, una ragazza di 25 anni è stata investita da un veicolo. Sbalzata per diversi metri, ha riportato un trauma cranico con traumi e fratture alle braccia e gambe. Soccorsa con l’elisoccorso, la ferita è stata trasportata in elicottero all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso.

V. A.