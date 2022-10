MILANO È MEMORIA. DOMANI LA CITTÀ RICORDA LO STUDENTE GIOVANNI ARDIZZONE

Il giovane morì il 27 ottobre del 1962 durante una manifestazione pacifista per la crisi dei missili a Cuba

Milano, 26 ottobre 2022 – Sessant’anni fa in via Giuseppe Mengoni, a pochi passi da piazza del Duomo, moriva a 21 anni Giovanni Ardizzone, studente milanese della Facoltà di Medicina.

Quel pomeriggio Giovanni sceglie, come tanti a Milano, di partecipare alla manifestazione pacifista per la crisi dei missili a Cuba, prendendo parte al corteo organizzato dalla CGIL. La tensione in piazza si rivela subito altissima. Nella piccola via che sfocia in piazza Duomo, avanzando verso la folla, nella concitazione, i blindati travolgono un gruppo di manifestanti. Uno di questi è Giovanni Ardizzone che, schiacciato da uno dei veicoli, non si rialza più.

Domani, giovedì 27 ottobre, alle ore 18 in via Mengoni, dove nel 2012 il Comune ha posto una targa nel cinquantesimo anniversario, le istituzioni e la cittadinanza ricorderanno Giovanni con la deposizione di una corona di fiori e l’omaggio di una città che non intende dimenticare i fatti e le persone che ne hanno segnato la storia.

Questa cerimonia rientra nel palinsesto degli eventi di Milano è Memoria, l’iniziativa del Comune di Milano volta a raccontare, ricordare e commemorare e trasmettere alla cittadinanza eventi e persone che hanno segnato la storia di Milano.