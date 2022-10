MOBILITÀ. ON LINE IL BANDO CONTRIBUTI RIVOLTO ALLE IMPRESE PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI

Milano, 26 ottobre 2022 – È on line sul sito del Comune di Milano il bando per i contributi a fondo perduto destinato alle imprese per la sostituzione dei veicoli inquinanti a fronte della rottamazione di uno inquinante: complessivamente due milioni di euro che si aggiungono ai tre milioni destinati ai residenti.

Possono presentare domanda on line per ricevere i finanziamenti esclusivamente le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa o unità locale a Milano e le imprese artigiane con sede operativa o unità locale a Milano oppure licenza per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano, i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA residenti a Milano e gli Enti del terzo settore con sede legale e operativa in Milano iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Ogni persona giuridica può presentare solo una domanda e richiedere il contributo per un massimo di cinque veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o benzina.

Sono ammessi alla rottamazione, necessaria per poter accedere al contributo, i veicoli per trasporto persone con alimentazione benzina fino ad Euro 4 incluso e diesel fino ad Euro 5 incluso e i motoveicoli o ciclomotori con alimentazione a benzina a due tempi fino ad Euro 3 incluso, a gasolio a due tempi fino ad Euro 3 incluso e a benzina a quattro tempi fino ad Euro 2 incluso.

Il veicolo per la rottamazione deve essere intestato alla stessa persona giuridica che richiede il contributo almeno dal primo gennaio 2022 e quello acquistato deve essere necessariamente intestato alla medesima persona giuridica che richiede il contributo e immatricolato per la prima volta in Italia in data successiva al primo gennaio 2022. La proprietà dovrà essere mantenuta almeno per cinque anni dall’acquisto.

Possono accedere al bando coloro che hanno acquistato o acquisteranno veicoli secondo queste modalità a partire dal gennaio di quest’anno al 31 dicembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse.

Per i veicoli trasporto merci il contributo oscilla da un massimo di 13.800 euro ad un minimo di 3.300 euro, mentre per il trasporto persone va da un massimo di 12.000 euro per un veicolo con più di otto posti a sedere ad un minimo di 4.000 euro per un veicolo fino a 8 posti in base alle emissioni di Co2.

Sarà invece riaperto domani, giovedì 27 ottobre, a partire dalle ore 12, il bando per gli incentivi destinato ai residenti per l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, con lo scopo di formare una lista d’attesa per eventuali fondi residuali.

Il bando ha avuto un’altissima adesione: sono pervenute 701 domande, di queste 587 hanno riguardato le auto (il 16,5% presentate da cittadini con Isee inferiore a 20mila euro), 114 i motocicli. Visto l’alto numero di richieste e il raggiungimento della cifra messa a disposizione (3 milioni di euro), era stato necessario chiudere il bando. Ora, dopo una prima verifica, è risultato che parte delle domande non risponderebbe ai requisiti necessari e perciò risulterebbe inammissibile. La riapertura del bando quindi è funzionale alla formazione di una lista d’attesa, in ordine cronologico di presentazione, per l’assegnazione dei fondi residuati a seguito della chiusura della fase di istruttoria relativa alle domande pervenute.

“Queste misure sono un contributo riservato ai milanesi – ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità – per coloro che devono cambiare l’auto che ha lo scopo anche innovare il parco veicolare circolante e diminuire le emissioni inquinanti in città. Per quanto riguarda il Bando residenti, non è stata completata ancora la verifica di tutte le domande pervenute, ma il numero di quelle che non rispettano i parametri si aggirerebbe intorno 15%. Per questo abbiamo ritenuto necessario riavviare le operazioni di raccolta delle domande per poter procedere, una volta verificati i fondi avanzati, nel più breve tempo possibile con la loro assegnazione”.