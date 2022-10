Powervolley. Superlega: calendario e programmazione TV fino al termine dell’andata

MILANO, 26 ottobre 2022 – Questo il calendario della programmazione TV per l’Allianz Powervolley Milano fino al termine del girone di andata, che si chiuderà l’11 dicembre con la trasferta di Taranto e la conseguente definizione della griglia della Del Monte Coppa Italia. Gli incontri dei meneghini visibili sul canale RAI Sport e Rai Play saranno le trasferte di Perugia, Trento e Taranto, oltre alla già programmata diretta RAI Sport del 30 ottobre contro Verona all’Allianz Cloud.

Oltre alle variazioni di orario, segnaliamo una importante variazione di impianto relativa alla gara della 10° giornata tra Milano e Civitanova che si sarebbe dovuta disputare originariamente all’Allianz Cloud domenica 4 dicembre, come calendarizzata a luglio. MilanoSport, la società che gestisce il palazzetto milanese, ci ha successivamente comunicato di un sopraggiunto nuovo evento sportivo (padel tour). Powervolley, in un’ottica di collaborazione con l’amministrazione comunale, si è resa disponibile ad un trasferimento, motivo per cui la scelta è conseguentemente ricaduta sull’Arena di Monza, unico impianto adeguato e disponibile sul territorio per la Superlega, vista l’indisponibilità del Forum di Assago. La gara si svolgerà quindi lunedì 5 dicembre alle ore 19:30.

Di seguito la programmazione delle gare:

6a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia – Allianz Powervolley Milano

Domenica 6 novembre 2022, ore 19:00

Diretta RAI Sport Volleyballworld.tv

7a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Pallavolo Padova – Allianz Powervolley Milano

Domenica 13 novembre 2022, ore 15:30

Diretta Volleyballworld.tv

8a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Domenica 20 novembre 2022, ore 20:30

Diretta Volleyballworld.tv

9a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Itas Trentino – Allianz Powervolley Milano

Sabato 26 novembre 2022, ore 18:00

Diretta RAI Play e Volleyballworld.tv

10a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova VARIAZIONE CAMPO: Arena di Monza

Lunedì 5 dicembre 2022, ore 19:30

Diretta Volleyballworld.tv

11a giornata andata, SuperLega Superlega Credem Banca

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Powervolley Milano

Domenica 11 dicembre 2022, ore 18:00

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Redazione