Rho. Festività di Ognissanti: prolungati gli orari dei cimiteri

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 ottobre 2022 – In occasione della festività di Ognissanti, che cade il primo novembre, e del giorno in cui si commemorano tutti i defunti, il 2 novembre, cambiano gli orari di apertura dei cimiteri cittadini, per permettere al maggior numero di persone di rendere omaggio ai propri cari.

Secondo quanto definito da S.C.R. Servizi cimiteriali di Rho Srl, da venerdì 28 ottobre a sabato 5 novembre compreso, il cimitero centrale di corso Europa rimarrà aperto dalle 8 alle 18, mentre gli ingressi laterali chiuderanno alle 17.30.

I cimiteri delle frazioni di Mazzo, Lucernate, Passirana e Terrazzano rimarranno aperti dalle 9 alle 18.

In vista del maggiore afflusso di persone verso il cimitero capoluogo, il tratto di via Serra che conduce all’ingresso carrabile del cimitero di corso Europa rimarrà chiuso al traffico da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 18.30. In tale fascia oraria è istituito in quel tratto il divieto di sosta veicolare, con rimozione coatta dei veicoli in caso di violazione della prescrizione. Sono esclusi dal divieto di transito i servizi riguardanti funzioni funebri, i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli dei partecipanti al mercato “Campagna Amica”.

Viene sospeso l’”obbligo di direzione diritto” da corso Europa (verso Legnano-Milano) in via Bersaglio, per permettere l’utilizzo del parcheggio di via Bersaglio.

S.C.R. sta ripulendo viali e accessi, a tutti coloro che si recheranno in questi giorni ai cimiteri cittadini è chiesta attenzione alla pulizia e al rispetto dei luoghi: in particolare per la rimozione di fiori secchi, si chiede di conferirli negli appositi contenitori, differenziando invece gli altri materiali nei bidoni presenti in loco. Un po’ di attenzione da parte di ciascuno permetterà di garantire il massimo decoro a beneficio di tutti.