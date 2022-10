Riscaldamenti a Buccinasco, fino al 5 novembre impianti ancora spenti

Buccinasco (26 ottobre 2022) – Come già ipotizzato la scorsa settimana, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti oggi ha deciso di pubblicare una nuova Ordinanza per rinviare almeno fino a sabato 5 novembre l’accensione degli impianti di riscaldamento.

Le temperature restano al di sopra della media stagionale e non è ancora necessario riscaldare gli ambienti: “Riteniamo giusto e doveroso – dichiara Rino Pruiti – contenere i consumi ed evitare di inquinare l’ambiente con gli impianti di riscaldamento. Adottare comportamenti virtuosi (in questo caso senza particolari sacrifici) oggi diventa urgente anche per limitare i consumi energetici e quindi i costi delle bollette”.

Redazione