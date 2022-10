Approvato il bilancio della Città metropolitana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2022. Martedì 25 ottobre il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2022-2024, così commentano la vicesindaca Michela Palestra e il consigliere con delega al Bilancio e Patrimonio, Dario Veneroni: “Il bilancio di previsione 2022–2024 è stato chiuso con grande fatica, ma i contidella Città Metropolitana di Milano sono sostanzialmente in ordine. Il punto è che stiamo pagando un cortocircuito nel rapporto tra lo Stato e gli Enti Locali, infatti il contributo alla finanza pubblica che dobbiamo annualmente versare allo Stato, pari a 115 milioni di euro nel 2023, è tale da impedire la copertura delle spese normali di funzionamento dell’Ente. Ribadiamo con forza che è necessario un intervento urgente del nuovo Governo,diversamente non sarà più possibile chiudere in equilibrio i futuri bilanci e garantire il funzionamento di questo Ente, che svolge importanti funzioni di governo di area vasta. Confidiamo in un Decreto per gli Enti di area vasta che affronti il tema della Città metropolitana di Milano. L’appello che oggi lanciamo va a tutte le parti politiche con l’auspicio che, con senso di responsabilità, affrontino seriamente e in modo strutturale il futuro economico delle Città metropolitane per consentirci di iniziare a programmare con un orizzonte più ampio, almeno di medio termine”, concludono la vice sindaca e il consigliere delegato.

V.A.