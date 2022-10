Assago Milanofiori. Uomo entra nel centro commerciale armato di coltello e aggredisce alcune persone: un morto e 4 gravi

(mi-lorenteggio.com) Assago, 27 ottobre 20222 Alle ore 18.35, stando ad una prima dinamica riferita: una persona è entrata nel centro commerciale Carrefour e ha aggredito altre persone presenti con un coltello

Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, giunto da Como, 3 automediche, 6 ambulanze e le forze dell’ordine.

Totale feriti 6:

4 ospedalizzati in Codice Rosso

1 ospedalizzato in Codice Giallo

1 NON ospedalizzato

Un ragazzo di 30 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e addome ed è stato rinvenuto dai soccorritori in arresto cardio circolatorio e dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso.

Un ragazzo di 28 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace ed è stato trasportato incodice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Un uomo di 40 anni è stato ferito al torace ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano

Un anziano di 80 anni è stato ferito al torace ed è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, mentre una donna di 72 anni è stato trasportata con un profonda ferita alla mano all’ospedale San Gerardo di Monza. Illesa una donna di 81 anni, che è stata valutata dai soccorritori ma non ospedalizzata.

Stando ad una prima ricostruzione, l’aggressore, in stato di fermo, è un italiano di 46 anni con problemi psichici, il quale avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le persone, presumibilmente scelte a caso. Altri clienti lo avrebbero poi fermato, consegnandolo ai carabinieri.

V. A.