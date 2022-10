Commissione Sanità e Politiche sociali: approvata la richiesta del consigliere Luigi Piccirillo

di un monitoraggio sul fabbisogno di alloggi per le donne vittime di violenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 ottobre 2022 – Accolta la richiesta del consigliere Luigi Piccirillo in Commissione Sanità e Politiche sociali della mappatura del numero di donne vittime di violenza bisognose di alloggio e quelle effettivamente accolte in strutture d’accoglienza. Nella relazione presentata in Commissione infatti, si è evidenziato come le strutture per l’accoglienza coprono l’intero territorio regionale e per la quasi totalità sono gestite da enti del Terzo settore. Tali strutture però non ricoprono l’effettivo fabbisogno di alloggi, come segnalato dalle associazioni che gestiscono i centri antiviolenza.

“Avere un’idea chiara sui bisogni esistenti consentirebbe di valutare in modo puntuale come l’offerta abitativa meriti di essere implementata – commenta il consigliere Luigi Piccirillo -. In occasione dell’approvazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità 2020-2023, avendo già ricevuto segnalazione dell’insufficienza di posti nelle strutture di accoglienza (amplificata dalla necessità di rispettare i protocolli Covid), avevo chiesto alla Regione di condurre un rapido monitoraggio sugli alloggi di proprietà pubblica effettivamente disponibili, al fine di ampliare l’offerta abitativa per le donne vittime di violenza.

In risposta l’Assessore alla Casa aveva confermato la possibilità di assegnare in gestione agli enti del Terzo settore, ad esempio le case ALER già autorizzate per la valorizzazione dalla Regione, definendo tale operazione “prioritaria” per la Regione.

Oggi però ancora non abbiamo un dato effettivo sulla reale necessità di alloggi in rapporto alla richiesta, come proposto nell’osservazione approvata in commissione. Ciò ci permetterà di agire in modo più puntuale in risposta alla necessità manifestata dalle associazioni”.

V.A.