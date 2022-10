(mi-lorenteggio.com) Lissone, 27 ottobre 2022 – Poco dopo le ore 15 di oggi, in via Garibaldi, all’altezza del civico 15, un uomo di 80 anni, mentre era in bici, è stato investito da un veicolo, cadendo rovinosamente a terra. L’uomo ha riportato un trauma cranico e al volto. Soccorso da un’ambulanza, da un’automedica e dalla Polizia Locale, il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Redazione