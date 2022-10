FLASH MOB PER LA PACE – PIAZZA SENZA NOME (GRATOSOGLIO), SABATO ORE 11.00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2022 – Alle ore 11.00 di sabato 29 ottobre, presso la Piazza Senza Nome del quartiere Gratosoglio, i cittadini daranno vita a un FLASH MOB PER LA PACE. Sarà l’occasione per raccogliersi intorno alle parole de: “La Tregua” il capolavoro dello scrittore Primo Levi che sarà letto in Piazza.

Il flash mob è il secondo di una serie di momenti ai quali il Movimento Cinque Stelle Lombardia parteciperà per far proseguire quel cammino di pace, senza bandiere, ma aperto ad ogni colore e sfumatura, destinato a culminare nella manifestazione in programma sabato 5 novembre a Roma.

Ognuno di noi deve diventare un messaggero di Pace e la politica ha un ruolo fondamentale.

Nell’indole del Movimento c’è l’essere in marcia, questi flash mob rappresentano un cammino.

Presso la Piazza Senza Nome di Gratosoglio saranno presenti i Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle: Raffaele Erba, Massimo De Rosa e Nicola Di Marco.