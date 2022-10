Rho. Via Italia riapre, lavori in via De Amicis

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 ottobre 2022 – E’ terminato in questi giorni il cantiere per la manutenzione delle fognature lungo via Italia: la strada è riaperta al traffico veicolare, le asfaltature definitive saranno realizzate in primavera.

Cap è ora impegnata a proseguire il rinnovo degli impianti lungo via De Amicis, per manutenzione delle rete fognaria e per il rifacimento delle caditoie per la raccolta acque meteoriche e delle camerette di ispezione.

Si procederà anche in questa sede stradale a step, sopprimendo la sosta dei veicoli sul lato destro della strada limitando temporaneamente a 3,5 metri la larghezza della carreggiata, per consentire il passaggio delle automobili e anche degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale.

I lavori inizieranno mercoledì 2 novembre, a partire dall’estremità nord di via De Amicis, proseguendo di volta in volta per singoli tratti pari a 60 metri di lunghezza.

Redazione