SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: LE CELEBRAZIONI CON L’ARCIVESCOVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2022 – Nella solennità di Tutti i Santi, martedì 1° novembre, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo, alle 11, il Pontificale (la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telenova e in streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi). Nel pomeriggio, alle 15.30, celebrerà la Messa al Cimitero Monumentale.

Mercoledì 2 novembre, giorno tradizionalmente dedicato alla Commemorazione dei defunti, l’Arcivescovo presiederà le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate; alle 15.30 al Cimitero di Bruzzano; alle 17.30 in Duomo (diretta streaming sul portale e sul canale YouTube della Diocesi).

Nel corso della giornata mons. Delpini visiterà per un momento di preghiera alcuni cimiteri secondo il seguente orario: