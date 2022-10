Concerto dei Green Circle all’Auditorium della Scuola di Musica di Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2022 – L’Associazione culturale musicale Green Circle organizza per sabato 26 novembre 2022 alle ore 21 un concerto di musica rock e heavy metal con protagonista l’arpa elettrica di Rossana Monico e la band Harp’n’roll presso l’Auditorium della Scuola di Musica di Cesano Boscone in via Matteotti, 9.

Questa serata ha la finalità di raccogliere fondi in favore della Città del Gioco, famosa ludoteca di via Forze Armate che si è trasferita a Cesano Boscone in via Trento 21 ed è in procinto di aprire ufficialmente a giovani e famiglie con tantissimi giochi disponibili e tante sorprese.

L’ingresso sarà gratuito fino ai 12 anni accompagnati ed euro 10 per gli adulti.

L’intero ricavato verrà devoluto alla associazione di Luigi Iorno, creatore della Città del Gioco.

“Vale la pena di sostenere questa prestigiosa realtà dedicata ai nostri giovani e famiglie per favorire la socializzazione attraverso il gioco in un luogo di incontro creativo ed ospitale” il commento di Green Circle.

Redazione