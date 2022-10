Domani in campo per la 5° giornata: l’Allianz Powervolley ospita Verona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2022 – Si torna all’Allianz Cloud che questa volta ospita come avversario di giornata l’agguerrita WithU Verona nella sfida valida per la 5° giornata di Superlega. Fischio di inizio fissato alle ore 18:00 in diretta RAI Sport, la compagine scaligera giunge a Milano con la voglia di riscattarsi dalla sconfitta casalinga arrivata al tie-break contro la Gioiella Prisma Taranto. Piano e compagni, dal canto loro, arrivano da un trittico di vittorie frutto della tenacia dimostrata sul campo regalando una serie di partite emozionanti, di cui l’ultima al PalaPanini contro Modena. Un ottimo momento per la squadra di Piazza, ma il tecnico meneghino sa che è proprio in questi momenti è importante non abbassare la guardia, come continua a dare dimostrazione il campionato; infatti, un saggio di tenuta mentale lo hanno dato anche gli uomini di Stoytchev, vittoriosi al tie break con Piacenza e tra le mura amiche con Trento, prima di cadere a Perugia e di sbandare al tie break con Taranto. Un roster giovane e forte quello scaligero che ha tra le frecce a disposizione il trio di schiacciatori: l’uomo più alto della Superlega, il russo Sapozhkov, il maliano Keita (neo arrivo in SuperLega come lo schiacciatore russo) e lo sloveno Mozic, che ha iniziato il suo secondo anno a Verona. In più, Milano ritrova Leandro Mosca, uno degli ex di questo match insieme a Nicola Pesaresi.

Milano dovrà sfruttare questo momento di grande fiducia della squadra, con Porro in regia che sfrutterà tutti i suoi terminali offensivi per guadagnarsi la partita e fronteggiare una squadra molto fisica come quella veronese.

DICHIARAZIONI – Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): “Sappiamo che affronteremo un animale ferito, ferito perché ha perso in casa una partita importante contro Taranto, ma tutte le gare del Campionato Italiano sono gare importanti, ogni domenica ci sono delle sorprese. Quindi dovremo essere bravi ad interpretare questa partita cercando di incanalare il match nei temi di tecnica e tattica e non in altre situazioni di nervosismo o di tensione. Dovremo essere aggressivi, altrettanto determinati e, come ho ripetuto per le altre giornate, sapere che ogni palla è una palla di una battaglia”.

PRECEDENTI: Le due compagini si sono affrontate 23 volte, con numero di vittorie a favore di Verona per 13-10.

EX: Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018; Leandro Mosca a Milano nel 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Matteo Piano – 4 ace ai 100 (Allianz Powervolley Milano); Lorenzo Cortesia – 4 muri vincenti ai 200 (WithU Verona).

In carriera: Rok Mozic – 1 punto ai 600, Luca Spirito – 4 ace ai 100, -1 muro vincente ai 200 (WithU Verona).

COME VEDERE LA PARTITA: La partita sarà visibile in diretta su RAI Sport con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e in streaming sul sito Volleyballworld.tv con il commento italiano di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Ebadipour, Piano-Loser, Pesaresi (L). All. Piazza.

WithU Verona: Raphael-Sapozhkov, Mozic-Keita, Cortesia-Mosca, Gaggini (L). All. Stoytchev

Arbitri: Piana Rossella, Caretti Stefano (Puecher Andrea, Rossi Alessandro).

Impianto: Allianz Cloud, Milano