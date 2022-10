MONZA POSTICIPA AL 5 NOVEMBRE L’ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 ottobre 2022 – Il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha siglato giovedì 27 ottobre una nuova ordinanza relativa al riscaldamento degli edifici: “Le previsioni meteo ci consentono di posticipare ancora di qualche giorno l’accensione dei riscaldamenti – spiega il Sindaco – proseguiamo così con l’obiettivo primario già fissato nelle scorse settimane di ridurre i consumi energetici con ogni azione possibile”.

Il provvedimento prevede di posticipare l’accensione degli impianti termici al 5 novembre sia per le abitazioni ad uso privato, uffici e attività commerciali sia per gli edifici pubblici, comprese le scuole del territorio.

L’ordinanza – analogamente alla prima siglato lo scorso 20 ottobre – non si applica agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura per minori o anziani e alle strutture protette. Sono esenti, inoltre, le scuole materne e gli asili nido, i centri diurni per disabili, le piscine e le saune.

“E’ evidente che il perdurare di temperature così alte in questa stagione è un segnale anomalo, che fa preoccupare e che induce a mettere in cima alle nostre priorità un programma serio di lotta al cambiamento climatico” – aggiunge il Sindaco – “D’altro canto il fatto di posticipare ancora l’accensione delle caldaie può apportare un contributo positivo anche su questo fronte”.

Qualora, nei prossimi giorni, le temperature dovessero calare improvvisamente sarà possibile con un nuovo provvedimento anticipare l’accensione.