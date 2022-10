STATI GENERALI DELLE BIBLIOTECHE. 5,8 MILIONI DI EURO PER LE BIBLIOTECHE MILANESI E NUOVI ORARI DI APERTURA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2022 – La Giunta ha approvato tre provvedimenti che stanziano complessivamente 5,8 milioni di euro per i servizi bibliotecari a Milano.

“A conclusione del Forum Cultura e degli Stati Generali delle Biblioteche che dal 17 al 26 ottobre hanno messo al centro dell’attenzione cittadina, nazionale e internazionale il ruolo della lettura e delle biblioteche nelle politiche pubbliche e nei processi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città, abbiamo approvato un importante investimento per i nostri servizi bibliotecari – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Il sistema sarà sostenuto dal punto di vista tecnologico per implementare la gestione automatizzata dei prestiti e delle restituzioni, sono stati stanziati nuovi fondi per l’acquisto di libri e audiovisivi per il prossimo triennio, un nuovo appalto gestito dal Comune di Milano provvederà alla gestione del prestito interbibliotecario con i comuni della Città Metropolitana. Un impegno economico importante per sostenere e valorizzare sempre di più la rete delle biblioteche civiche milanesi”.

Nel dettaglio, gli ambiti di interesse degli interventi.

Il potenziamento dell’offerta di lettura con 2,1 milioni di euro, che consentiranno di alimentare costantemente nel triennio 2023-2025 gli scaffali delle biblioteche con le novità del mercato editoriale e audiovisivo per bambini, bambine, ragazze e ragazzi e di sottoscrivere gli abbonamenti alle principali pubblicazioni periodiche di cultura e intrattenimento.

Il potenziamento del servizio di prestito interbibliotecario con un investimento di 1,8 milioni di euro che consentirà al Comune di Milano di appaltare e gestire tramite un unico soggetto tutti i sistemi bibliotecari della città metropolitana di Milano, della Provincia di Lodi e Monza-Brianza e il Sistema Bibliotecario dell’Università degli Studi di Milano.

La realizzazione di un importante upgrade tecnologico in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino (1,8 milioni) per l’implementazione di un sistema di gestione automatizzata del prestito in tecnologia RFID, che consentirà a tutti i frequentatori e le frequentatrici delle biblioteche milanesi di registrare in autonomia prestiti e restituzioni.

Inoltre, grazie a 41 nuove assunzioni di istruttori di biblioteca effettuate fra settembre e ottobre, e al termine del periodo di addestramento dei nuovi assunti e delle nuove assunte, a partire dal 7 novembre i presidi rionali Affori, Baggio, Chiesa Rossa, Crescenzago, Dergano, Fra Cristoforo, Gallaratese, Oglio e Villapizzone estenderanno gli orari di apertura. I nuovi orari saranno pubblicati a breve sul portale del Sistema Bibliotecario di Milano