Abbiategrasso. Gravi due paracadutisti precipitati durante le celebrazioni della Battaglia di El Alemain

Abbiategrasso, 30 ottobre 2022 – Stamane, intorno alle ore 11.00, due paracadutisti che si sono lanciati durante le celebrazioni per l’80esimo anniversario della battaglia di El Alamein sono finiti fuori dal campo previsto di arrivo e sono atterrati in mezzo alle case. Sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno al Niguarda e uno al San Carlo. o due sono atterrati nei cortili di due abitazioni: uno è riuscito a imboccare lo scivolo di un garage sotterraneo di un condominio, mentre l’altro ha finito la sua corsa contro le piante in un giardino. Entrambi hanno riportato diverse fratture, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

L’iniziativa nei giorni scorsi aveva fatto nascere diverse polemiche.