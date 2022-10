Incidenti: ad Assago grave 32enne caduto da moto, a Binasco 60enne caduto da bici

(mi-loremteggio.com) Assago, 30 ottobre 2022 – Stamane, alle ore 11.23, in via Valleambrosia, all’altezza del civico 6, per cause in fase di accertamento, un 32enne, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Il ferito è stato soccorso anche con l’elisoccorso, giunto da Como ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, in arresto cardiaco.

Quasi, contemporaneamente, alle ore 11.26, a Binasco, lungo la ex SS 35, un uomo di 60 anni, è caduto dalla bici ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica, in arresto cardiaco.

V. A.