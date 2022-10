Madesimo. Cinque alpinisti soccorsi nella zona del Pizzo Emet

(mi-lorenteggio.com) Madesimo, 30 ottobre 2022 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre 2022, nella zona del Pizzo Emet. Verso le 15:00 è arrivata la richiesta di soccorso per cinque alpinisti: si trovavano a quota 2800 metri, due di loro sono scivolati sul pendio nevoso e hanno riportato delle ferite. La centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; pronti a partire in piazzola dieci tecnici della Stazione di Madesimo del Soccorso alpino, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’elicottero ha raggiunto il gruppo. Dopo la valutazione dei feriti da parte dell’équipe sanitaria li ha portati in ospedale; gli altri tre, illesi, sono stati portati a Montespluga.

A Introbio, in provincia di Lecco, ntervento ieri sera, sabato 29 ottobre 2022, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Verso le 19:30 la centrale ha attivato i tecnici per due persone, un uomo e una donna, non italiani, che si erano persi in una zona impervia mentre scendevano dal rifugio Buzzoni per andare verso Barzio. Quando si sono visti in difficoltà hanno pensato di chiamare il gestore del rifugio, di cui avevano il numero. Il rifugista ha subito contattato il 112 NUE e sono partiti i soccorsi. Dopo averli localizzati, una squadra del Cnsas è arrivata sul posto e li ha portati in salvo. Infine, le due persone sono state accompagnate a valle.

