Memoria Antifascista: “NO al raduno fascista il 1 novembre a Musocco”

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 ottobre 2022 – “Come ogni anno il 1 novembre rischia di trasformarsi in un’occasione per un ennesimo raduno di neofascisti al Campo X del cimitero Maggiore di Milano a cento anni dalla marcia su Roma.

L’appuntamento è convocato per martedì alle 10,00 del mattino dall’associazione Continuità e come al solito intende omaggiare i fascisti sepolti a Musocco raccogliendo le varie anime del neofascismo lombardo e non solo. Chiediamo con forza al Prefetto di vietare ogni raduno di vecchie e nuove camicie nere con annesse manifestazione di apologia del fascismo. Noi saremo presenti a vigilare affinché nulla di tutto ciò accada in un momento tanto travagliato con un governo guidato dal partito erede del Movimento Sociale” il comunicato di Memoria Antifascista.

Redazione