Montello, dopo lite al semaforo, auto urta motociclista che cade e muore

(mi-loremteggio.com) Bergamo, 30 ottobre 2022 – Un uomo di 55 anni è deceduto sul colpo in un incidente stradale avvenuto oggi attorno alle 12,30 in via Papa Giovanni XXIII a Montello. La moto su cui viaggiava il 55enne è stata urtata da un’auto, il cui conducente si è dato alla fuga. In corso le indagini per risalire al conducente dell’auto e ricostruire quanto avvenuto.