Monza, 18enne insegue in bici un rapinatore e lo fa arrestare

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 ottobre 2022 – Un 18enne, mentre rientrava a casa in bici, è stato testimone di uno scippo in Viale Brianza: ha visto un uomo sorprendere alle spalle una donna, spingerla violentemente per farla cadere a terra e rapinarla della borsa. Il giovane ha subito telefonato al 112 e contemporaneamente ha inseguito il ladro, che è stato successivamente bloccato all’interno dei giardini esterni alla Villa Reale di Monza. L’arrestato è un 34 enne, ecuadoregno, e la borsa è stata restituita.

Il Questore Odorisio, nel ringraziare Dorin e suo papà, ha detto al giovane che ha “dimostrato di possedere notevoli doti umane di altruismo, valori fondanti e fondamentali per il bene delle comunità e delle persone, unite ad altrettante elevate doti morali e senso della legalità”.