Pablo Marì, il difensore del Monza accoltellato al Carrefour di Assago dimesso

(mi-lorenteggio.com) Pablo Marì, il difensore spagnolo del Monza accoltellato al Carrefour di Assago nella serata di giovedì, è stato dimesso in tarda mattinata dall’ospedale Niguarda di Milano. Marì, trasportato in codice rosso al Niguarda, subito dopo l’aggressione, era stato operato il giorno dopo per la ricostruzione di due muscoli lesionati della schiena.

Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo assoluto di due mesi, così come aveva detto il professor Osvaldo Chiara, che ha seguito l’operazione con gli specialisti del reparto di Chirurgia generale-Trauma team del Niguarda.

V. A.