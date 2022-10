Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la commemorazione del IV Novembre a Lissone

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 31 ottobre 2022. In occasione del 104° anniversario di Vittorio Veneto, il Comune di Lissone celebra la ricorrenza del IV Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di momenti commemorativi in programma domenica 6 novembre 2022.

La manifestazione prevede la Santa Messa alle ore 8 a Bareggia, presso la Chiesa S. Antonio Maria Zaccaria, il corteo con il “Corpo musicale S. Cecilia Bareggia 1902”, e al termine la deposizione della Corona al Monumento dei Caduti. Seguirà ritrovo alle ore 10 in centro Lissone presso la sede A.N.C.R. di via Fiume 1, dove prenderà avvio il corteo accompagnato dal “Corpo Bandistico S. Cecilia 1858 Lissone” diretto in Piazza IV Novembre. Qui la cerimonia dell’alzabandiera sarà il momento istituzionale di inizio delle celebrazioni per il 104º anniversario di Vittorio Veneto e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza di sindaco, autorità, tutte le associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato.

Il corteo si muoverà verso Piazza Libertà per l’omaggio alla targa di Sandro Pertini, alla stele di De Capitani da Vimercate, al monumento “Dalla Libertà fiorisce nuova Vita”, e proseguirà per Piazza De Gasperi per l’omaggio al monumento all’Arma dei Carabinieri.

Alle 10:40 celebrazione della S. Messa presso la Chiesa della Madonna Addolorata in Piazza Maria Bambina in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Al termine, la cerimonia si concluderà al cimitero cittadino con l’omaggio ai monumenti del Milite Ignoto e i discorsi delle autorità istituzionali, a partire dal presidente della sezione di Lissone dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Giacomo Monguzzi, e del sindaco Laura Borella.

