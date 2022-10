KSB Italia azzera le emissioni di CO2 anche grazie a nuovi alberi nel parco di Montevecchia e al frutteto aziendale

Concorezzo, 31 ottobre 2022 – KSB Italia ha ottenuto anche per il 2022 la Certificazione Zero Emission® anche grazie a nuovi alberi che verranno piantati all’interno del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, un’area naturale protetta della Lombardia situata nel territorio dell’area di Merate, nella Brianza lecchese. L’azienda di Concorezzo, specializzata in pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi, ha messo in atto negli anni una serie di azioni che sono state certificate e hanno portato all’azzeramento delle emissioni di gas serra. Tra le novità di quest’anno c’è l’aver contribuito a sostenere i progetti di piantumazione del parco che hanno portato a compensare 128 tonnellate di CO2.

La Certificazione Zero Emission® è stata ottenuta per il secondo anno superando le verifiche necessarie che hanno determinato la completa compensazione delle emissioni di CO2 legate ai consumi energetici per l’anno 2022 e classificate dal Protocollo GHG come Scope 1 e Scope 2. KSB Italia ha svolto un’attività di indagine e di verifica con una società certificatrice che, attraverso la predisposizione di un modello di analisi, basato sulla raccolta analitica di dati e la valutazione delle emissioni di gas serra prodotte dallo stabilimento, ha consentito di definire la relativa impronta carbonica (carbon footprint) Scope 1 e Scope 2 (emissioni dirette di gas serra in sito).

KSB Italia nel corso degli anni ha messo in campo una serie di iniziative a sostegno dell’ambiente: i pannelli fotovoltaici installati sul tetto del magazzino aziendali dal 2011, l’acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile a Garanzia d’Origine, la dotazione ed annullamento di certificati ERUs (Emission Reduction Units), la piantumazione di 130 alberi nel frutteto aziendale nel 2010 e all’ultima dotazione ed annullamento di Carbon Credits grazie alla piantumazione di alberi nel parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Il risultato è un bilanciamento corretto dei gas emessi, con effetto di annullare le emissioni di CO2 nell’ambiente. L’azienda dispone inoltre di due impianti di autoproduzione di energia termica. Le buone pratiche sono anche diffuse tra i collaboratori che sono invitati ad avere comportamenti più attenti possibili all’ambiente. Ogni anno l’azienda si impegna anche a redigere il Bilancio di Sostenibilità al fine di rendicontare in modo trasparente le proprie performance in ambito sociale, ambientale ed economico e presentare gli obiettivi futuri da raggiungere.

Un’attenzione verso l’ambiente che non è a nuova per il Gruppo KSB, con 150 anni di storia, che considera da sempre il comportamento responsabile e sostenibile uno dei valori fondamentali per il successo aziendale. Nel 2010 il Gruppo ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite con l’obiettivo di allineare tutte le attività aziendali dei siti KSB nel mondo ai dieci principi che mirano a rendere la globalizzazione più responsabile socialmente ed ecologicamente. Inoltre ha aderito ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainability Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 e si impegna costantemente al loro raggiungimento entro il 2025. Il rispetto di questi obiettivi nell’attività lavorativa quotidiana è un aspetto imprescindibile della responsabilità aziendale verso gli stakeholder. Entro il 2025 il Gruppo KSB intende ridurre nei vari siti le emissioni di CO2 del 30%, sulla base del valore di riferimento dell’anno 2018. KSB Italia ha pertanto contribuito in maniera concreta ottenendo per il secondo anno la Certificazione Zero Emission® in accordo alla Norma UNI EN ISO 14064 e al Protocollo GHG.