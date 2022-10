PEDAGGI A58-TEEM: SCONTI 20% E 30% PROROGATI SINO AL 31 DICEMBRE

Pedaggi A58-TEEM: proroga fino al 31 dicembre sia dello sconto (20%) rivolto a tutti sia dell’agevolazione-green (30%) riservata a mezzi full-electric e Lng

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 ottobre 2022 – Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), ha ufficializzato oggi la proroga sino al prossimo 31 dicembre di entrambi gli sconti sui pedaggi in scadenza alla mezzanotte odierna. Ovvero: l’agevolazione-open (20%), che viene riconosciuta a tutti i veicoli dotati di apparecchiatura elettronica (Telepass Family e/o Business, Dkv e, da domani, pure Unipol con il marchio Move) per i pagamenti (oltre il 90% della clientela); il taglio-green (30%), che risulta riservato ai mezzi full-electric (esclusi, dunque, gli ibridi) e ai camion alimentati a Gas naturale liquefatto (Lng o Gnl l’acronimo indicato sui documenti di circolazione).

Automobilisti, autotrasportatori e motociclisti aderenti alla promozione rivolta a tutti potranno continuare, dunque, a risparmiare sette giorni su sette in relazione a ogni singolo spostamento effettuato, indipendentemente da tratta e orario, lungo i cinque Caselli (Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate e Pessano con Bornago) della «Melegnano-Agrate». Da domani, inoltre, la riduzione verde continuerà a essere simultaneamente estesa alla tratta Liscate-Castegnato di A35. Ne consegue che vetture e camion a zero o bassissime emissioni potranno usufruire di tariffe vantaggiose (-30%) per la doppia percorrenza dell’Asse Autostradale Milano-Brescia costituito da A58-TEEM e A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia. Calcio, Chiari Est, Chiari Ovest e Castegnato).

La replica delle due tipologie di sconto in vigore accredita, comunque, ancora una volta l’impegno profuso da Tangenziale Esterna SpA sia nel supportare economicamente famiglie e imprese, ora colpite dal caro bollette dopo essere state scosse da Covid e guerra in Ucraina, sia nel favorire la transizione energetica attraverso il varo di iniziative non solo concrete ma pure con pochi precedenti in Italia.

Gli utenti che, dal 2017 in avanti, si sono premurati di aderire al Best Price (-20%) e quelli che, da giugno 2020, hanno sottoscritto il taglio-green non dovranno espletare, in ogni caso, alcuna procedura per ottenere la proroga automatica dei ribassi e per verificare, sulle fatture Telepass, Dkv e Unipolmove l’effettivo esborso dell’80% o del 70% rispetto all’importo-base dovuto.

La richiesta di assicurarsi le diminuzioni praticate si rivelerà, come sempre, a portata di clic per i clienti intenzionati ad assicurarsi, magari da subito, un risparmio cospicuo. I viaggiatori interessati a moderare, nelle vesti di nuovi aventi diritto alle agevolazioni, l’entità dei pedaggi possono navigare, difatti, su Internet e attenersi alle istruzioni riportate, ricorrendo a una sintesi didascalica, sui Portali aziendali www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le modalità di iscrizione vengono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083) o all’indirizzo mail assistenza.servizi@argenteagestioni.it. Il Punto Assistenza fisico alla clientela (Uscita di Treviglio), che, a causa delle misure antipandemia, riceve gli utenti esclusivamente su appuntamento (800/586358), è aperto, infine, dalle 10 alle 19,30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato.